RB Leipzig kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Beim 1:1 am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt ließen die Leipziger wichtige Punkte liegen, Tabellenführer Bayern München ist auf vier Punkte enteilt.

Der Frust bei den Leipzigern nach dem 1:1 am Sonntag ist groß: "Momentan bin ich total enttäuscht. Der letzte Punch hat heute gefehlt", sagte Leipzigs Torschütze Emil Forsberg nach der Partie. Und auch Nagelsmann konnte seinen Ärger kaum verbergen. Den Auftritt seines Teams fand er zu "sorglos" und sagte: "Wir müssen heute mehr aus der Situation machen. Das ist am Ende sehr ärgerlich. Heute hätten wir gewinnen müssen." RB-Sportdirektor Markus Krösche analysierte: "Wir waren in gewissen Phasen zu schlampig und haben deshalb nicht genug Tore erzielt."