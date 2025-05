Die mit dem ungewöhnlichen Sturm-Duo Nusa/Gomis antretenden Leipziger begannen sehr forsch und angriffslustig. Trotzdem hätte es nach nur fünf Minuten 0:1 stehen müssen, aber Woltemade traf nur den Pfosten. Zwei Minuten später machte es Xavi auf der anderen Seite besser, traf nach einem Doppelpass mit Baku per Hacke zur Führung (8.). Die Stuttgarter verunsicherte das nicht. Im Gegenteil, sie erspielten sich gegen Leipzigs löchrige Abwehr vier Großchancen. Die von Undav - ein Kopfball - brachte den Ausgleich (23.). Der war völlig verdient. Entsprechend überraschend kam kurz vor der Pause Leipzigs 2:1 - Baku traf nach einem parierten Xavi-Schlenzer im Nachwaschen (44.).

Auch in der zweiten Halbzeit war RB sehr engagiert, machte sich mit vielen Ungenauigkeiten und Rück- statt Vertikalpässen das Leben jedoch selbst schwer. Die Gäste agierten da geradliniger, zielstrebiger und waren auch mit Eckbällen gefährlich. Einen nutzte Woltemade per Kopf zum 2:2 (57.). Der eingewechselte Demirovic wendete dann das Blatt komplett (78.). RB gab danach noch mal alles. Ein Jokertor blieb Leipzigs Urgestein Yussuf Poulsen aber diesmal verwehrt. Sein Fallrückzieher in der 82. Minute hätte es aufs Scoreboard verdient gehabt. Für ein Europapokal-Ticket hätte dieses 3:3 allerdings auch nicht gereicht.