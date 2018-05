Achim Beierlorzer (Jahn Regensburg) Der nächste Coach mit Rangnick-Erfahrung. Achim Beierlorzer (re.) war im Frühjahr 2015 sogar ein paar Spieltage Cheftrainer bei RB Leipzig. In der Bundesliga-Aufstiegssaison dann Co unter Rangnick, wurde er in der Saison 2016/17 in die U19 "abgeschoben". In der vergangenen Saison überraschte er mit Jahn Regensburg in der 2. Liga, wo er letztlich starker Fünfter wurde. Die Chancen auf eine Rückkehr nach Leipzig sind wegen seiner Vorgeschichte in Leipzig aber eher unwahrscheinlich. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister