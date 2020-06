Cheftrainer Julian Nagelsmann will die Leihspieler Angelino und Patrik Schick gerne über die laufende Saison hinaus im Team von Bundesligist RB Leipzig haben. Bei Verteidiger Angelino scheinen die RBL-Verantwortlichen nicht mehr weit von einer Einigung mit dessen Stammklub Manchester City entfernt. "Ich bin bei City sehr guter Dinge, dass wir das zeitnah hinbekommen", sagte der 32-jährige Fußballlehrer am Donnerstag (25. Juni). Offen ist, ob Angelino erneut ausgeliehen oder fest verpflichtet wird.

Angreifer Patrik Schick. Bildrechte: imago images/Christian Schroedte

Bewegung kommt auch in die erhoffte feste Verpflichtung von Patrik Schick, der einen Vertrag bei der AS Rom hat. Am Mittwoch (25. Juni) habe es laut Nagelsmann lange Gespräche über einen Transfer des tschechischen Nationalspielers gegeben. Die Italiener riefen bisher 25 Millionen Euro auf. Konkurrenz hat Leipzig dem Vernehmen nach im AC Mailand und dem FC Arsenal. "Da hoffen wir, dass wir demnächst Vollzug melden können, aber es ist nicht so ganz einfach", so Nagelsmann.