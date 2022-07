Der Leih-Rückkehrer von Real Sociedad überzeugt bisher im Training. "Er ist auf dem Weg, seine Chance positiv zu nutzen", sagte der RB-Coach am Mittwoch (14. Juli) bei einer Medienrunde im Trainingslager im österreichischen Aigen in der Steiermark. "Er macht es sehr gut, ist sehr präsent auf dem Platz", lobte Tedesco. Zudem sei der Norweger "ein guter Kerl, er ist in der Mannschaft beliebt".