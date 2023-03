Unter dem neuen Sportchef Max Eberl und Trainer Marco Rose wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig von seiner Transferphilosophie abrücken. Stand bisher die Verpflichtung von Spielern unter 24 Jahren im Fokus, will das neue Duo nun einen anderen Schwerpunkt setzen.

"Als Trainer möchte ich einen guten Kader, wir sind schon von Spielern mit Qualität abhängig. Wir brauchen Spieler mit unterschiedlichen Stärken. Dann ist es mir egal, ob einer 27 ist oder 18", sagte Rose in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). Es gelte, die richtige Mischung zu finden.

Die Planstelle von Laimer ist bereits mit dem Salzburger Nicolas Seiwald nachbesetzt. Deutlich herausfordernder wird es, Top-Scorer Nkunku zu ersetzen. Interesse hat man am Kanadier Jonathan David vom Lille OSC, doch der 23-Jährige dürfte zu teuer sein. Deutlich erschwinglicher und ebenfalls angedacht ist eine Verpflichtung des gleichaltrigen Hoffenheimers Christoph Baumgartner. In diesem Fall hängt viel davon ab, ob Hoffenheim der Klassenerhalt gelingt.

Ein paar Monate ist Nkunku noch da. Zuletzt saß er verletzt mehr auf der Tribüne. Nun steht allerdings eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining bevor. "Wir sind jeden Tag dabei, ihn nachzuuntersuchen. Die Verletzung ist an einer Stelle, wo man genau hingucken muss, wann man ihn wieder voll sprinten, voll schießen lässt. Im intensiven Bereich macht er individuell alles. In den nächsten Tagen führen wir ihn da an die 100 Prozent heran", sagte Rose. Der französische Nationalspieler hatte sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Wann genau Nkunku wieder zur Mannschaft stoßen wird, sei laut Rose noch nicht absehbar. Man wolle sich nicht auf