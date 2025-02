Baku will mit RB in die Champions League. Der Profi, der mit sechs Geschwistern aufwuchs und sich 2018 seinen Spitznamen Ridle, den ihm sein Vater in Anlehnung an Karl-Heinz Riedle verliehen hatte, in den Personalausweis eintragen ließ, sieht in Leipzig seine große Chance. Auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Vier Länderspiele hat er absolviert, es könnten gern mehr werden. "Wenn du mit Leipzig erfolgreich bist, wird der Nationaltrainer auch schon mal vorbeischauen", lacht Baku.