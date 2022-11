Wie schwer die Verletzung von Deutschlands "Fußballer des Jahres" ausfällt, ist noch nicht bekannt. Laut einem Bericht von "Sky" könnte der Bandapparat betroffen sein, was eine Pause von sechs bis acht Wochen nach sich ziehen würde. Eine offizielle Diagnose wird spätestens am Freitag erwartet. Bei der WM in Katar wird Nkunku, mit zwölf Treffern aktuell der Torjäger Nummer eins in der Bundesliga, durch Randal Kolo Muani von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ersetzt.