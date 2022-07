Der französische Fußball-Nationalspieler verlässt den Bundesligisten RB Leipzig und wechselt in seine Heimat zum Meister Paris St. Germain. Das bestätigten beide Vereine am Dienstag (26. Juli). Der 24 Jahre alte Abwehrspieler erhält einen Fünfjahresvertrag in der französischen Hauptstadt. Zuletzt standen zehn Millionen Euro als mögliche Ablösesumme im Raum.