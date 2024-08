Antonio Nusa will vor allem er selbst sein. RB Leipzigs neuer Hoffnungsträger nach dem Weggang von Dani Olmo weiß nicht so genau, wo sein Spitzname "norwegischer Neymar" herkomme. "Ich denke, weil Neymar mein Vorbild war, als ich aufwuchs. Ich habe ihm viel zugeschaut. Er ist ein toller Spieler, aber ich bin nicht der neue Neymar", betonte der variabel einsetzbare Offensivspieler bei seiner Vorstellung in Leipzig.