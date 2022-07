Defensiv-Allrounder Tyler Adams steht vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Leeds United in die Premier League. Nach MDR-Informationen soll der Nationalspieler der USA am Dienstag (05.07.2022) seinen Medizincheck in Leeds absolvieren und am Mittwoch dann offiziell vorgestellt werden. Beim ersten öffentlichen Training am Dienstag war er schon nicht mehr mit dabei. RB-Trainer Domenico Tedesco sagte nach dem Training: "Er hat sich gestern verabschiedet von uns und von der Mannschaft, entsprechend ist das Thema soweit durch." Es müssten nur noch Formalitäten geklärt werden. Nach Medienberichten soll als Ablöse bis zu 23 Millionen Euro fließen, ein Drittel davon an Adams' Vorgängerverein Red Bull New York.

Wiedersehen mit Marsch

In Leeds trifft Adams bereits zum dritten Mal nach New York und Leipzig auf seinen Landsmann Jesse Marsch, der im Dezember als Leipzig-Coach entlassen worden war und anschließend bei dem nordenglischen Club anheuerte, mit dem er zuletzt knapp den Klassenerhalt schaffte. Adams absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Spiele für den Fußball-Bundesligisten, aber nur die Hälfte davon von Beginn an. Unter Marsch-Nachfolger Domenico Tedesco hatte er keine so guten Karten mehr. Adams war im Januar 2019 von den New York Red Bulls nach Leipzig gewechselt. Er erzielte im RB-Dress zwei Tore, ein ganz wichtiges war dabei: 2020 erzielte er im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid den Siegtreffer zum 2:1. Tyler Adams Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Ebenfalls nicht dabei beim Training am Dienstag waren die freigestellten Joscha Wosz, Fabrice Hartmann und Torwart Yvon Mvogo. Sie dürfen sich offenbar auf die Suche nach einem neuen Verein machen.

Debüt für Schlager

Erstmals präsentierte sich den 425 Fans Neuzugang Xaver Schlager. Der von Wolfsburg gekommene defensive Mittelfeldspieler machte sich auch gleich akustisch bemerkbar. Der Österreicher ist bislang der zweite und vorerst letzte Neuzugang nach Ex-Dynamo-Dresden-Keeper Janis Blaswich, der bereits im Juni ins Training eingestiegen war. Xaver Schlager Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nkunku im Trainingslager dabei - Gegner Southampton

Auch die Nationalspieler Lukas Klostermann, Benny Henrichs, Dani Olmo und André Silva trainierten nach einer längeren Pause infolge von Nations-League-Einsätzen erstmals wieder mit. Eine Pause sogar bis Sonnabend darf sich Starspieler Christopher Nkunku genehmigen. Der Franzose kickte ebenfalls noch in der Nations League. Er absolviert am Samstag seinen Leistungstest und reist dann am Sonntag mit ins siebentägige Trainingslager nach Aigen (Österreich). Dort trifft RB zum Abschluss auf den Premier-League-Klub FC Southampton mit dem ehemaligen RBL-Coach Ralph Hasenhüttl. Künftig Teamkollegen: Xaver Schlager (li.) und Christopher Nkunku (re.) beim Länderspiel Österreich - Frankreich. Bildrechte: IMAGO / Anca Tepei

Auch ein Quartett von vier zuletzt verliehenen Akteuren fand sich heute wieder ein: Alexander Sörloth, Brian Brobbey, Ademola Lookman und Ilaix Moriba. Derzeit die besten Karten auf eine Weiterbeschäftigung hat der Norweger Sörloth. Da der Däne Yussuf Poulsen bis September mit einem Muskelfaserriss ausfällt, könnte Trainer Tedesco für den 1,95 m langen Sörloth als "Sturmkante" Verwendung finden. Er will sich alle Akteure nun in Ruhe anschauen, kündigte er an.