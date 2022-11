Demnach wird der 47-Jährige den 2009 von Mateschitz gegründeten Klub verlassen und bereits ab 15. November einer von drei Geschäftsführern in Fuschl am See. Die Mitarbeiter seien am Freitag von der Personalie unterrichtet worden, heißt es. Dem ehemaligen Leichtathleten, der RB Leipzig seit 2014 führte, obliegt dabei der sogenannte Konzernzweig "Corporate Projects und Investments". Dahinter verbirgt sich die Verantwortung für sämtliche Sportgeschäftsaktivitäten unter anderem im Fußball (RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls), Eishockey (EHC RB München, EC RB Salzburg), Segeln und der Formel 1 mit dem Weltmeisterteam von Max Verstappen. Zudem soll Mintzlaff den hauseigenen Fernsehsender Servus-TV führen.