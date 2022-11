Guter Draht nach Fuschl am See – Oliver Mintzlaff verlässt Leipzig und steigt an die Red-Bull-Spitze auf.

Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Der 47-Jährige ist beim 2009 von Mateschitz aus der Taufe gehobenen Klub zurückgetreten und wird ab 15. November einer von drei Geschäftsführern in der Konzernzentrale in Fuschl am See. RBL hat zuvor übereinstimmende Berichte der Bild-Zeitung und der Deutschen Presseagentur (dpa) in einer knappen Mitteilung nun auch offiziell bestätigt. Dort wurde auch verkündet, dass Mintzlaff in den RBL-Aufsichtsrat rückt. Laut den Berichten seien die Mitarbeiter am Freitag (4. November) von der Personalie unterrichtet worden.



Dem einstigen Leichtathleten, der RB Leipzig seit 2014 führte, obliegt dabei der sogenannte Konzernzweig "Corporate Projects und Investments". Dahinter verbirgt sich die Verantwortung für sämtliche Sportgeschäftsaktivitäten unter anderem im Fußball (RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls, RB Bragantino), Eishockey (EHC RB München, EC RB Salzburg), Segeln und der Formel 1 mit dem Weltmeisterteam von Max Verstappen. Zudem soll Mintzlaff den hauseigenen Fernsehsender ServusTV führen.