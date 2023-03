Personeller Lichtblick bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig: Am Dienstag (07.03.2023) ist Mittelfeldspieler Dani Olmo wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Spanier trainierte zunächst zwar nur teilintegriert und ohne Körperkontakt in den Spielformen.

Orban: "Dani behutsam heranführen"

Doch RB-Abwehrchef Orban freut sich schon auf das Comeback: "Wenn man Dani Olmo hört, weiß man, dass es ein heraustragender Fußballer ist, der immer auch in engen Räumen brutale Lösungen hat, um das Spiel zu verlagern." Allerdings, weiß auch Orban: "Wir müssen ihn behutsam heranführen", denn: "Wir wissen, wie anfällig Dani bei Muskelverletzungen ist."

Das nächste Bundesliga-Spiel am Samstag (11.03.2023) gegen Borussia Mönchengladbach dürfte für Olmo noch zu früh kommen. Der 24-Jährige zog sich Ende Januar beim Spiel gegen Stuttgart einen Muskelfaserriss zu. Zuletzt sprach RB-Trainer Marco Rose von einem möglichen Comeback im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City in der kommenden Woche (14.03.2023). Dani Olmo während des Trainings am Dienstag bei RB Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Schlager am Knöchel operiert

Während für Olmo das Ende seiner Zwangspause in Sicht ist, musste Mittelfeldkollege Xaver Schlager unters Messer: Wie RB am Dienstag mitteilte, ist der Österreicher erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Der 25-Jährige fällt vermutlich mehrere Wochen aus. Schlager hatte sich im Spiel am vergangenen Freitag (03.03.2023) bei der 1:2-Niederlage in Dortmund eine Syndesmosebandverletzung zugezogen.

Klostermann und Silva erkältet

Neben Schlager fehlt RB auch Christopher Nkunku, der sich ebenfalls in Dortmund und damit im erst dritten Spiel nach seinem Comeback aus einer Knieverletzung einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. Zudem noch nicht an die Rückkehr von Torhüter Peter Gulacsi nach seinem Kreuzbandriss zu denken. Abwehrspieler Abdou Diallo ist nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder fit. Beim Training am Dienstag fehlten auch noch Lukas Klostermann erkältet, und Torjäger André Silva musste nach einer Stunde wegen Halsschmerzen vom Platz.

Orban nimmt Kampl und Haidara in die Pflicht