Spielpraxis holte sich der Skandinavier dafür immerhin als Stammkeeper im Nationalteam, das jüngst in der Nations League B den Gruppensieg hinter Serbien verpasste. RB-Trainer Marco Rose hatte am Freitag (7. Oktober) auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Mainz gesagt: "Wir müssen die Verantwortung dafür tragen, dass wir gut und breit aufgestellt sind. Wenn uns auf der Torhüterposition noch einmal etwas passiert, dann wird es sehr jung. Wir müssen uns umschauen und wir schauen uns um."

Gulacsi hatte sich beim Heimsieg in der Champions League am vergangenen Dienstag gegen Celtic Glasgow bereits in der Anfangsphase ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der RB-Kapitän wird am Sonntag in Insbruck operiert. Der 32-jährige Ungar wird monatelang ausfallen und damit auch die anstehenden WM in Katar verpassen.