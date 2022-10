"Ich bin stolz darauf, ein Teil von RB Leipzig zu sein und dass sich die Möglichkeit ergeben hat, das Torwartteam so kurzfristig unterstützen zu können", wird der Neuzugang in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Natürlich hätte ich mir für meinen Wechsel andere Umstände gewünscht und hoffe sehr, dass der Heilungsprozess bei Péter Gulácsi zügig und positiv verläuft. (...) Ich freue mich jetzt sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen und zusammen mit meinen Mitspielern eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Nyland war bereits von 2015 bis 2018 in Deutschland aktiv – damals absolvierte er 48 Erst- und Zweitligaeinsätze für den FC Ingolstadt. Anschließend ging es für ihn nach England, wo er bei Aston Villa, Norwich City, dem AFC Bournemouth sowie zuletzt dem FC Reading unter Vertrag stand. Nyland kam in diesen vier Jahren allerdings lediglich auf 34 Partien in der zweitklassigen Championship und sieben Spiele in der Premier League. Spielpraxis holte sich der Skandinavier dafür immerhin als Stammkeeper im Nationalteam, das jüngst in der Nations League B den Gruppensieg hinter Serbien verpasste.