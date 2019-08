RB Leipzig patzt bei Generalprobe

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal hat Bundesligist RB Leipzig noch einige Arbeit vor sich. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verlor die Generalprobe gegen Aston Villa 1:3 (1:1). Am 11. August bestreitet RB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück das erste Pflichtspiel unter Nagelsmann.

Vor 15.811 Zuschauern lag der Bundesligist nach 16 Minuten zurück. Conor Hourihane traf für den Premier-League-Aufsteiger per Freistoß ins linke Eck. Yussuf Poulsen schaffte sechs Minuten später den Ausgleich, schaufelte den Ball nach einem abgefälschten Schuss von Timo Werner am Keeper der Gäste vorbei in die Maschen. Glück hatte RBL kurz vor der Pause, als Tyrone Mings für den Premiere-League-Aufsteiger nur die Latte traf.