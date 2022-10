RB Leipzig hat beim 3:1 gegen Celtic Glasgow am Mittwoch (05.10.) begeistert. Der Sieg vor 45.228 Fans hat dennoch einen faden Beischmack. Der Grund: Leipzigs Stammkeeper Peter Gulacsi hat sich möglicherweise schwer am Knie verletzt.

Schon nach zehn Minuten kam das Aus für den Leipziger Schlussmann. Nach einem schlampigen Rückpass von Werner musste der ungarische Nationalspieler in höchster Not retten, blieb dabei jedoch im Rasen hängen. Der 32-Jährige hielt sich sofort das rechte Knie mit schmerzverzerrtem Gesicht, die Betreuer deuteten umgehend eine Auswechslung an. Gulacsi wurde von Sprechchören begleitet vom Platz getragen.