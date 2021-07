Torwart Peter Gulacsi hat seine Ambitionen auf einen großen Erfolg mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig unterstrichen. "Ich komme jetzt in eine Phase in meiner Karriere, in der ich auch mal einen Titel gewinnen will. Wir waren schon öfter kurz davor", sagte Gulacsi im Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Mittwoch). Der 31-Jährige wolle in seiner Laufbahn als Fußballprofi noch einiges erreichen: "Ich komme gerade ins beste Torwart-Alter, bin topfit, habe noch viel vor. Andere Keeper in meinem Alter haben schon zehn, elf Saisons in einer Top-Liga absolviert. Ich gehe erst in meine sechste Saison, bin spät oben angekommen."