Nach Informationen von "Sport im Osten" gaben die Ärzte in Folge der anschließenden ersten Untersuchungen von Kopf und Wirbelsäule erste Entwarnung. Ob sein Einsatz am Samstag (11. September) gegen Rekordmeister Bayern München gefährdet ist, ist jedoch noch unklar.



Gulacsi, der in der abschließenden Partie dieser Länderspielperiode am Mittwoch gegen Andorra wohl sowieso geschont werden sollte, wird alsbald in der Messestadt zurückerwartet. Am Dienstag stehen zunächst eingehende Untersuchungen der RB-Mediziner an. Danach will sich auch sein Klub offiziell äußern.