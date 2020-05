"Ich strebe keinen Wechsel an, egal wie es in den nächsten acht Spielen läuft", sagte der dänische Nationalspieler dem Fachmagazin. An den Gerüchten, wonach der Angreifer den Champions-League-Viertelfinalisten im Sommer verlassen wolle und sogar schon um eine Freigabe gebeten habe, "ist nullkommanull Wahrheit dran", bekräftigte der 25-Jährige: "Ich hatte zu keinem Zeitpunkt diesen Wechsel im Kopf, und ich habe ihn immer noch nicht."