Dänemarks Nationalstürmer Poulsen hatte bis dahin EM-Sonderurlaub, Abwehrspieler Henrichs war für Deutschland bei den Olympischen Spielen im Einsatz und vorzeitig ausgeschieden. "Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Wir greifen in der neuen Saison an. Es wird ganz toll, mit euch wieder im Stadion", sagte Poulsen in einer kurzen Videobotschaft an die Anhänger.