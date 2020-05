Mit einem Geisterspieltraining in der heimischen Red Bull-Arena hat sich RB Leipzig auf den kommende Woche beginnenden Re-Start der Fußball-Bundesliga eingestimmt. RB-Coach Julian Nagelsmann ließ sein Team am Samstag (09.05.2020) zwei Mal 25 Minuten im Modus elf gegen elf spielen.

"Es ist ein anderes Gefühl, so ein Spiel im Stadion zu machen als auf dem Trainingsplatz. Da ist eine andere Grundspannung dabei", berichtete Abwehrspieler Lukas Klostermann am Sonntag (10.05.2020) in einer Videoschalte von dem Testkick. "Man konnte es ganz gut simulieren, aber es wird ungewohnt sein, weil man jede Anweisung vom Trainer oder den Mitspielern mitbekommt. Ich bin sehr gespannt, was das für einen Einfluss auf das Spiel hat", blickte er auf die Partie kommenden Samstag (16.05.2020) gegen den SC Freiburg voraus.