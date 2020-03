Kampl appellierte in diesem Zusammenhang, dass "wir uns alle an die Vorgaben halten und an einem Strang ziehen. Es gibt größeres Leid auf der Welt, als in seinen vier Wänden zu bleiben und eine Ausgangsbeschränkung zu befolgen. Wenn hier von Freiheitsberaubung geredet wird, ist das völliger Quatsch", sagte der RB-Profi. Es komme "noch viel auf uns Menschen zu, da kommen wir nicht einzeln, sondern nur zusammen durch".