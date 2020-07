Was sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach angedeutet hatte, scheint sich nun zu bewahrheiten: Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" sowie der britische "Guardian" am Dienstag (7. Juli) berichten, ist der Wechsel von Ralf Rangnick zum AC Mailand in trockenen Tüchern. Der 62-Jährige, derzeit "Head of International Relations and Scouting" bei "Red Bull Soccer", soll sich demnach auf einen Dreijahresvertrag mit den "Rossoneri" geeinigt haben und umfangreiche Kompetenzen erhalten.