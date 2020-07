Der frühere Trainer und Sportdirektor von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, Ralf Rangnick, verhandelt mit Red Bull offenbar über die Auflösung seines Dreijahresvertrages als "Head of Sport and Development Soccer". Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Einigen sich beide Seiten, wäre der Weg für einen Wechsel zum italienischen Topklub AC Mailand frei. Der Transfer könnte noch vor Ende der Serie-A-Meisterschaft am 2. August bekannt gegeben werden, berichtet die Sportzeitung aus Mailand.