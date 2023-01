Trainerwechsel: Wissenschaft und Gefühl

Neue Trainer – das bringt nix. So die Aussage einer vielbeachteten wissenschaftlichen Analyse aus dem Jahr 2011. Ein Team um Andreas Heuer von der Uni Münster untersuchte mehr als 150 Trainerwechsel in der Bundesliga von 1963 bis 2009 und kam zum Fazit: die Spielstärke eines Teams verbessert sich auch nach einem Trainerwechsel nicht.

Ganz im Widerspruch dazu die ganz anekdotische Evidenz von Bundesligist RB Leipzig in den vergangenen 14 Monaten. Denn beide Personalwechsel auf der Trainerbank waren überaus erfolgreich: Im Dezember 2021 folgte Domenico Tedesco auf den zuvor glücklosen Jesse Marsch – unter Tedesco gewann RB Leipzig erstmals den DFB-Pokal und zog in die Champions League ein. Als es im Herbst unter Tedesco gehörig knirschte, übernahm Marco Rose – mit dem neuen Coach wurde RB zum erfolgreichsten Team vor der Winterpause.

So liefen die ersten 15 Spieltage bei RB Leipzig

Trotz des Frankfurt-Spiels: RB war in dieser Zeit ein klassischer Unterperformer: Hätte RB alle seine nach Chancenqualität erwartbaren Tore (expected Goals) gemacht, hätten die Leipziger nach fünf Spieltagen erwartungsgemäß auf Rang fünf oder sechs gestanden. Hätte, hätte, …

Weil in der Bundesliga aber das Mittelmaß drohte und in der Champions League das Aus, musste Tedesco gehen. Der neue Trainer Marco Rose machte das, was ihn bereits in seinen erfolgreichen Tagen bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund auszeichnete: Er zündete die Mannschaft emotional an. Rose reaktivierte das Umschaltspiel bei RB und gab seinem Team um Offensivkünstler Christopher Nkunku im Angriff mehr Freiheiten.

Rose gelang es, den erst im Sommer verpflichteten Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld zu einem Schlüsselspieler zu entwickeln. Unter Rose gab es zudem keine Null-Torschuss-Ausreißer wie im Frankfurt-Spiel: RB ist aktuell bei Torschüssen pro Spiel (5,5) das zweitbeste und bei erspielten Großchancen (32) das drittbeste Team der Liga. Zudem kam unter dem neuen Coach das Glück zurück: Aktuell erzielen die Leipziger etwas mehr Tore als durch xGoals zu erwarten wären – als sogenannte Overperformer holte RB dadurch drei Punkte mehr als statistisch anhand der Chancenqualität zu erwarten gewesen wären.

Wer kommt – wer geht?

In der Winterpause gab es nur zwei eher unspektakuläre Wechsel. Bei Mittelfeldspieler Caden Clark ist die Leihe zu den New York Red Bulls ausgelaufen, er wird in Leipzig aber keine Rolle spielen. Die Leipziger per Leihe verlassen hat Hugo Novoa, er spielt künftig in der Schweiz beim FC Basel.

Wer spielt – wer fehlt?

Bereits gegen die Bayern im Kader stehen dürfte dagegen Angreifer-Kollege Timo Werner – wenn auch wohl nicht über 90 Minuten. Werner, der sich ebenfalls kurz vor der WM einen Syndesmosebandanriss zuzog, konnte beim Trainingslager in Abu Dhabi wieder mit dem Team trainieren. Für einen Einsatz in einem Testspiel reichte es noch nicht. Dafür soll Werner beim letzten Test am Samstag, 14.01.2023, gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav laut Rose "30 oder 45 Minuten Spielzeit" bekommen, "damit er auch zum Saisonstart eine Option ist."