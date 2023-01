Zuletzt angeschlagen war Abwehrspieler David Raum , der im Urlaub bei einem Freizeitkick umknickte und sich einen dicken Knöchel holte. Auch er war in Abu Dhabi im Aufbautraining. Nur vier Tage im Trainingslager dabei war Raums Abwehrkollege, der umworbene Kroate Josko Gvardiol . Der WM-Dritte erhielt nach seinen starken Auftritten in Katar verlängerten Urlaub. Ohnehin ist die Abwehr nicht die Problemzone von Rose.

Marco Rose ist in Leipzig geboren, hat in Probstheida beim VfB Leipzig Fußball gespielt und beim 1. FC Lok in der Regionalliga gecoacht. Auch während seiner Zeit als Trainer in Mönchengladbach und Dortmund hatte Rose ein Haus ganz in der Nähe von Leipzig. Vor seiner Unterschrift bei RB Leipzig musste er dennoch überlegen, wie er bei seiner ersten Pressekonferenz als RB-Coach erklärte – um seine Familie zu schützen. Weil er nicht wollte, dass seine Tochter in der Schule mit dem Job des Vaters konfrontiert werde. Seine 14-jährige Tochter gab schließlich ihren Segen unter Papa Roses Engagement bei RBL. "Meine Tochter ist megahappy. Sie freut sich sehr, dass der Papa das macht", sagte Rose.