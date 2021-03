Im Hinblick auf die Champions League kritisierte Mintzlaff die unterschiedlichen Quarantäne-Regeln in den Bundesländern. Er habe seine Verwunderung darüber "auch gegenüber der Politik und unserem Ministerpräsidenten zum Ausdruck gebracht", so der Geschäftsführer. Leipzig trifft am Mittwoch (10.03.) erneut in Budapest auf den FC Liverpool, da die Mannschaft aufgrund der sächsischen Landesverordnung nach einer Reise nach Großbritannien in Quarantäne müsste. Borussia Mönchengladbach darf dagegen zum Königsklassen-Auswärtsspiel bei Manchester City (16. März) reisen, ohne eine Quarantäne in Nordrhein-Westfalen befürchten zu müssen.