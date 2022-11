Hauptaufgabenfeld von Mintzlaff waren die Finanzen. Über seine Arbeit will Mintzlaff mit dem MDR aber nicht reden – auch sonst niemand aus der Geschäftsleitung von RB Leipzig. Auskunftsfreudiger ist der Bilanz-Experte Henning Zülch. Das Steckenpferd des Professors an der privaten Leipziger Handelshochschule ist der Profifußball. Er hat sich die Zahlen des Klubs genau angeschaut und lobt: "RB Leipzig steht sehr solide da. Das kann man eindrucksvoll an der Umsatzentwicklung erkennen."

Als Mintzlaff in Leipzig begann, war RB gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen und machte einen Umsatz von 31 Millionen Euro, 2021 betrug der Umsatz 370 Millionen Euro. Die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. In sieben Jahren hat sich der der Umsatz damit verzwölffacht. Betrachtet man die Bilanzsumme, dann hat sich RB Leipzig hinter den Bayern auf Platz zwei etabliert.



Aber Zülch wartet noch mit einer kleinen Überraschung auf. "Was Profitabilität und Wachstum betrifft, da ist RB führend in der Bundesliga." Das hat Zülch in diesem Sommer in einer Studie ermittelt. Ein Faktor dabei ist die Personalaufwandquote: Im Vergleich zum Umsatz gibt RB weniger als 50 Prozent für den Spielerkader aus. Bei allen anderen Klubs liegt dieser Wert bei 60 Prozent und höher. "Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr", sagt Zülch. "Der Verein hat kontinuierlich Professionalität aufgebaut. Und das kann nur jemand, der klar strukturiert und durchsetzungsstark ist."