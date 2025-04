Außerdem plant der Club weitere Verbesserungen für Fans. So soll es flexible Ticket-Pakete geben. Hier kann sich der Fan aus drei Spiel-Kategorien je ein Match aussuchen und sich so selbst eine Art Mini-Dauerkarte zusammenstellen.

Im Liga-Vergleich liegt RB in der Zuschauertabelle in dieser Saison auf Rang sechs. Im Schnitt kamen bisher 44.678 Zuschauer in die Red Bull Arena, was einer Auslastung von knapp 95 Prozent entspricht.