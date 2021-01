Julian Nagelsmann hat die vergebene Großchance auf den Platz an der Sonne schnell abgehakt. "Die Tabellenführung ist nicht das Entscheidende", erklärte der Trainer von RB Leipzig nach der durchaus verdienten 1:3 (0:0)-Niederlage gegen den Mit-Konkurrenten Borussia Dortmund. Er konnte gut damit leben, den FC Bayern München, der zuvor gepatzt hatte, nicht überholt zu haben. Nagelsmann weiß, dass die Saison noch lang ist und was er im Titelkampf zu tun hat.

"Nichts an Boden verloren"

"Du sagst immer: 'Wenn Bayern nicht punktet, musst du da sein.' Das waren wir jetzt nicht", so Nagelsmann in Bezug auf den 2:3-Ausrutscher der Münchner am Freitag bei Borussia Mönchengladbach: "Aber wir haben nichts an Boden verloren, auch was die Konstellation auf den anderen Plätzen angeht." Die Einschätzung ist nicht falsch, denn RB steht mit 31 Zählern als Zweiter weiterhin zwei Punkte hinter den Bayern. Nur auf den Vierten aus Dortmund wurden eben drei Punkte eingebüßt - und drei weitere beträgt noch der Abstand. Yussuf Poulsen spricht von Ausgeglichenheit in der Tabellenspitze. (Archiv) Bildrechte: imago images/photoarena/Eisenhuth

Schwere Gegner warten auf Leipzig

"Es wird eng, das sieht man jetzt schon. Viele Mannschaften können auch bei großen Gegnern Punkte holen und es ist nicht klar, wer vorne ist", sagte RB-Stürmer Yussuf Poulsen. Mit Union Berlin (5. ) und dem VfL Wolfsburg (6.) sind zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel die letzten beiden Gegner der ersten Saisonhälfte. Da sollte RB nicht erneut straucheln.

Forsberg prophezeit Siege gegen Top-Klubs

Trotz der Niederlage gegen Dortmund sieht RB-Spieler Emil Forsberg seinen Klub in Zukunft nicht chancenlos gegen die Top-Teams der Bundesliga. "Wir wollen gegen Dortmund und Bayern gewinnen, und das kommt noch", sagte der schwedische Fußball-Nationalspieler am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Der 29-Jährige erklärte, was Leipzig noch besser machen müssen. "Wir haben viele Spiele gehabt, wo der letzte Punch gefehlt hat. Das müssen wir lernen." Leipzig hat von insgesamt 18 Bundesliga-Spielen gegen den BVB und die Bayern nur drei gewonnen. Emil Forsberg geht von baldigen RB-Siegen gegen Bundesliga-Topklubs aus. Bildrechte: Picture Point

Nagelsmann schwärmt von Haaland

Am Samstag hatte es Julian Nagelsmann vor allem ein BVB-Spieler angetan - Erling Haaland. "Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Er hat in 25 Bundesliga-Spielen 25 Tore geschossen. Das ist eine unfassbare Quote. Die Liga wird sicherlich noch Freude an ihm haben, die Gegner wohl nicht immer. Er hat richtig Qualität und ist noch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich hat er noch Entwicklungspotenziale und wird noch besser werden", so der Trainer.



Es gilt also, ihn auszuschalten, wenn RB Leipzig gegen Borussia Dortmund gewinnen will.