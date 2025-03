Die Ideenlosigkeit im Angriff und das Dauertief mehrerer Leistungsträger hat der Trainer mit zu verantworten, den von vielen als dünn kritisierten Kader nicht. Klar ist, dass RB den eigenen Champions-League-Ansprüchen hinterherhinkt und am Mittwoch (2. April, 20:45 Uhr im Audiostream und SpiO-Ticker) im Halbfinale des DFB-Pokals in Stuttgart die letzte Hoffnung auf einen Titel am Leben gehalten werden soll. Jetzt ohne Rose.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Es ist kein Geheimnis, dass der über allem thronende RB-Aufsichtstratschef und Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff diese Entscheidung wohl lieber schon im vergangenen Herbst vollzogen hätte. Marcel Schäfer, Sportgeschäftsführer beim Bundesligisten, verteidigte Rose noch am Samstag nach der Enttäuschung gegen die Borussia.



Am Sonntag ließ er mitteilen: "Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen." Die Trendwende blieb aus, Rose wurde genauso vom Hof gebeten wie seine aus Thüringen und Sachsen-Anhalt stammenden Assistenten Alexander Zickler und Marco Kurth.

Auf der Suche nach dem regionalen Touch

Wie schwer es ist, Lokalkolorit in den Verein zu bekommen, erlebt RB seit Jahren. Aus dem teuren und hochmodernen Leistungszentrum hat bisher kein Spieler aus der Region den Durchbruch im Bundesligateam geschafft. Der im Sommer zu den Profis hochgezogene Viggo Gebel aus Schkeuditz kommt in der Liga auf 13 Minuten, stand in den letzten vier Spielen nicht im Kader.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass mit Tom Krauß – wie Rose Sohn einer hiesigen Fußballdynastie – möglicherweise ein anderes Eigengewächs aus Leipzig in der kommenden Saison die Champions-League-Hymne in Mainz statt in der Messestadt erklingen hört. Aber zur Situation gehört auch, dass RB weiterhin lediglich drei Punkte Rückstand auf den FSV und die Königsklasse hat.

Zsolt Löw: RB-Experte mit Ost-Vergangenheit

Mit Zsolt Löw übernimmt jetzt auf der Trainerbank ein Fachmann, der als Spieler im Fußballosten bei Energie Cottbus und Hansa Rostock seine Spuren hinterließ. Als Trainer durchlief der Ungar quasi alle Teams aus dem RB-Kosmos in Europa. Über Liefering und Salzburg kam der 45-Jährige an die Pleiße, assistierte an der Seite von Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick in Leipzig.



Anschließend war er Co von Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und beim FC Bayern. Zuletzt gehörte er zum Team des globalen RB-Fußballchefs Jürgen Klopp. Nun trägt der frühere ungarische Auswahlspieler erstmals in seiner Karriere die Cheftrainer-Verantwortung.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Anspruch: DFB-Pokalfinale und Champions-League-Quali