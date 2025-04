RB Leipzig hatte sich am Sonntag einen Tag nach der 0:1-Niederlage in Mönchengladbach von Rose getrennt. Nachdem der Verein in der Tabelle auf den sechsten Platz abgerutscht ist, soll nun bis zum Saisonende Zsolt Löw als Nachfolger den Club zurück auf einen Champions-League-Platz führen. In seinem ersten Spiel als Coach muss Löw am Mittwoch Mittwoch (2. April, 20:45 Uhr komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN und im Ticker) im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart ran.