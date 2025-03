"Wir hatten die Überzeugung, dass wir gemeinsame durch die schwierige Phase hindurchgehen. Und dann hatten wir natürlich auch die Überzeugung, dass wir die Trendwende einleiten." Doch die blieb aus, "deswegen mussten wir diese Veränderung vornehmen" – im Sinne des Klubs, der über allem stehe, unterstrich der frühere Nationalspieler.

Bildrechte: IMAGO / MIS

Löw wurde "herzlich empfangen"

In Zsolt Löw soll nun ein alter Bekannter das Ruder herumreißen. "Er ist sehr herzlich empfangen worden, kennt die Gesichter", sagte Schäfer in Abwesenheit des Ungarn. "Das macht es für den Einstieg die ersten Tage leichter." Zeit bleibt kaum, bereits am Mittwoch (2. April, 20:45 Uhr im Audiostream und SpiO-Ticker) geht es beim VfB Stuttgart um den Einzug ins DFB-Pokalfinale und darum, die Saison noch zu retten. Dafür nimmt Schäfer alle in die Pflicht nehmen – nicht zuletzt die Mannschaft.

Der neue Trainer Löw, in der Vergangenheit als Co für Liefering, Salzburg und Leipzig aktiv und daher bestens mit der Red-Bull-Fußballsparte vertraut, habe als Spieler und Übungsleiter Erfahrungen und Titel gesammelt. "Das hat dazu geführt, dass wir total davon überzeugt sind, dass er genau der richtige Mann ist, diese Energie, dieses Leben dieser Truppe einzuhauchen – so wie wir uns das vorstellen", erklärte Geschäftsführer Schäfer.

Trainersuche und Kader – "Haben einiges zu tun"

Für maximal neun Spiele wird der Ungar an der Seitenlinie in Verantwortung stehen, denn nach einer Verlängerung über den Sommer hinaus klang es am Montag nicht. Die RB-Verantwortlichen um den seit August 2024 im Amt weilenden Schäfer hätten den Markt eh im Blick gehabt, schauen sich jetzt noch genauer um.



"Wir wollen gerne wieder jemanden mit Profil haben, der sich mit diesem Klub, unserer Philosophie identifiziert, dass wir vorrangig junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler entwickeln wollen. Das bleibt nach wie vor der Plan. Jemanden, der attraktiven, offensiven Fußball spielt, der mit und gegen den Ball immer aktiv sein möchte", führte der langjährige Wolfsburger aus. Ein Anforderungsprofil, das sehr hoch ist – und das auch vieles von den Spielern fordert. Mit Hinblick auf den Kader haben Schäfer und der Verein "einiges zu tun und das ist die Herausforderung."