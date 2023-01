Dem Vernehmen nach galt Rouven Schröder im letzten Jahr auch als Max Eberls persönlicher Favorit als Nachfolger auf seinen Posten bei Borussia Mönchengladbach – noch 2019 hatte er sich gegen dessen Verpflichtung ausgesprochen, was Eberl in einem späteren Interview als "Fehler" eingestand. Ebenso soll Schröder damals bereits bei RB Leipzig gehandelt worden sein. Den Zuschlag, die Lücke von Ralf Rangnick zu füllen, erhielt bekanntermaßen der mittlerweile nach Frankfurt weitergezogene Markus Krösche.

Der 47-jährige Schröder war maßgeblich am direkten Schalker Wiederaufstieg in die Bundesliga beteiligt, trat dann aber im vergangenen Oktober nach nicht einmal eineinhalb Jahren Amtszeit überraschend ab. Schon damals hatte unter anderem Bild vom RB-Interesse am Ex-Bundesligaprofi berichtet, der seine Funktionärskarriere vor mehr als zehn Jahren bei Zweitligist Greuther Fürth begann, anschließend bei Werder Bremen als Sport- und Scoutingdirektor anheuerte und später auch zum Sportvorstand beim FSV Mainz 05 aufstieg. Schröders noch bis 2024 gültiger Vertrag auf Schalke ruht. Das bedeutet, RB Leipzig muss ihn bei den abstiegsgefährdeten und klammen Königsblauen auslösen.