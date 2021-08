Für RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer stand nach der 0:1-Pleite in Mainz am Montag (16. August) keine Trainingseinheit an. Als Grund nannte RBL-Trainer Jesse Marsch leichte Adduktorenprobleme, mit denen der 27-Jährige zu kämpfen hat. Ein Einsatz am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart soll aber nicht gefährdet sein. Sabitzer spielte bereits in Mainz nicht von Anfang an, er wurde erst in der 64. Minute für Tyler Adams eingewechselt. Um den noch bis Ende Juni 2022 an RasenBallsport gebundenen Sabitzer kursieren aktuell Wechselgerüchte, ernstes Interesse soll Bayern München haben.