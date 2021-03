RB Leipzig hat seinen Kapitän Marcel Sabitzer nach Aufhebung der Quarantäne-Pflicht doch für die kommenden Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft abgestellt. Das teilte der Club am Sonntag (21. März) auf seiner Internetseite mit.

Zunächst sollte Sabitzer nicht zur österreichischen Mannschaft stoßen, da diese am Donnerstag in Schottland spielt. Dadurch hätte Sabitzer aufgrund der Einreisebestimmungen für Personen aus von Coronavirus-Mutationen besonders betroffenen Gebieten eine 14-tägige Quarantäne und damit der Ausfall für das Bayern-Spiel am 3. April gedroht. Insgesamt sind zwölf RB-Profis auf Länderspiel-Reise.