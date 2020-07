RB Leipzig hat auch bei Hertha BSC gewonnen und ist an Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach herangerückt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich im Olympiastadion mit 4:2 (2:1) durch und feierten den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie. In der ersten Halbzeit drehten die Leipziger zunächst einen Rückstand und verteidigten den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase, in der schließlich noch drei weitere Tore fielen.