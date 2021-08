Nach dem hochüberlegenen 4:0-Auswärtssieg im DFB-Pokal beim SV Sandhausen hat Vizemeister RB Leipzig am Sonntag (8. August) mit der offiziellen Saisoneröffnung vor gut 7.000 Fans in der heimischen Arena den Countdown für den Bundesliga-Start in einer Woche beim FSV Mainz 05 eingeläutet.

Marsch: "Sidney hat sich das absolut verdient"

Sindey Raebiger, hier beim Test gegen Ajax, hat als jüngster Spieler überhaupt sein RB-Pflichtdebüt gegegeben. Bildrechte: IMAGO / motivio "Wir waren bereit, für eine gute Leistung, wir hatten Disziplin und Klarheit gehabt", sagte Jesse Marsch im MDR-Interview am Tag über sein gelungenes Cheftrainerdebüt auf der RB-Bank. "Es war ein guter Start, aber nur ein Anfang." Womöglich auch für Sidney Raebiger. Mit gerade 16 Jahren und 112 Tagen wurde der Teenager mit seiner Einwechselung für Platzhirsch Kevin Kampl zum jüngsten Spieler überhaupt, der bisher ein Pflichtspiel für RB bestritten hat.



"Sidney hat sich das absolut verdient. Er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und auch gestern seine Sache gut gemacht", lobte Marsch den Mittelfeldakteur, der bereits 2015 von Fortuna Langenau aus Brand-Erbisdorf in Leistungszentrum am Cottaweg gewechselt war. Raebiger könnte nun auch der zweitjüngste Bundesligaspieler der Geschichte hinter Dortmunds Youssoufa Moukoko (Debüt mit 16 Jahren und einem Tag) werden.

Sabitzers Wechselgerüchte halten sich hartnäckig

Ein letzter Gruß in Richtung RB-Fans? Marcel Sabitzer bei der Teampräsentation am Sonntag. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE Marcel Sabitzer wiederum fehlte in Sandhausen kurzfristig wegen einer leichten Oberschenkelblessur. Ob der österreichische Nationalspieler überhaupt noch einmal für RB aufläuft, blieb auch am Sonntag weiter ungewiss. Den 1:0-Testspielerfolg der Kollegen über 2 x 30 Minuten gegen Drittligist Viktoria Berlin (Torschütze: Brian Brobbey) nach der Teampräsentation verfolgte der 27-Jährige von der Bank aus.



Marsch kündigte zunächst einmal an, dass sein Kapitän am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werden. Trotzdem halten sich hartnäckige Wechselgerüchte. Sabitzers Vertrag läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich, weswegen nur noch in diesem Sommer eine Ablöse möglich wäre. Dem Vernehmen nach lockt Rekordmeister FC Bayern um RBs Ex-Trainer Julian Nagelsmann.



"Sabi ist ein super Typ und Spieler. Er hat eine gute Mentalität, sich hier super entwickelt. Er ist ein großer Teil unseres Vereins", betonte Jesse Marsch. Der US-Amerikaner ergänzte jedoch auch: "Wir haben gesagt, lass uns gut zusammenarbeiten – egal ob für einen Tag, eine Woche oder ein Jahr. Ich weiß es nicht."