Wie der Bundesligist am Dienstag (9. August) vermeldete, kommt der slowenische Jungnationalspieler im Sommer 2023 von Schwesterklub RB Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 24 Millionen Euro betragen. Dem Toptalent, um den sich mehrere englische Topclubs bemüht haben sollen, werden ähnliche Qualitäten wie dem jüngst von Dortmund zu Manchester City gewechselten Erling Haaland attestiert. Er sei "sehr glücklich", im nächsten Jahr diesen Schritt zu gehen dass "der Wechsel schon jetzt fixiert wurde. RB Leipzig zählt zu den Top-Clubs in Deutschland und etabliert sich nach und nach auch unter den besten Teams in Europa", wird Sesko in einer RB-Mitteilung zitiert.

2019 war er aus dem Nachwuchs des slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Österreich gegangen, wo ihn RB umgehend an sein Farmteam FC Liefering in die zweite Liga leihweise weiterreichte. Dort erzielte Sesko in 44 Pflichtspielen 22 Treffer. Im Januar 2021 debütierte er dann unter Trainer Jesse Marsch für Salzburg in der österreichischen Bundesliga. In bis dato 28 Erstligapartien erzielte er sechs Tore und gab vier Vorlagen.