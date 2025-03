Die 31-Jährige kam nach dem RB-Aufstieg 2023 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig. In den zurückliegenden anderthalb Jahren trug Starke 36 Mal das RB-Trikot. Zuletzt musste sie zuschauen, wegen einer Oberschenkelverletzung bestritt die sechsmalige Nationalspielerin in diesem Jahr noch keine Partie. Am kommenden Samstag (8. März) im Spiel gegen ihren Ex-Klub Wolfsburg könnte sie aber ihr Comeback feiern.