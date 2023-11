Die Stimmung bei RB nach dem Sieg in Belgrad ist natürlich sehr gut. Oder sie war es - denn am Freitagvormittag stand eine Sitzung auf dem Programm, wo laut Rose kritisch angesprochen wurde, "warum wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so klar waren wie noch in der ersten". Also könne es sein, dass die Stimmung "kurzzeitig wieder etwas gedrückter war".