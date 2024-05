Die erste Halbzeit stand auf mäßigem Niveau, woran beide Teams ihre Anteile hatten: RB spielte mit relativ wenig Tempo und sehr fehlerhaft, die TSG dafür zu umständlich und wenig selbstbewusst. So gab es die erste dicke Chance erst in der 17. Minute, als Xavi an TSG-Keeper Oliver Baumann scheiterte. Danach wurde Hoffenheim stärker und gefährlicher. Andrej Kramaric hätte das mit der Führung belohnen können, schoss aber aus 5 m nur RB-Schlussmann Peter Keeper Gulacsi an (37.). Quasi im Gegenzug köpfte Sesko nach schöner Diagonalflanke von David Raum zum 1:0 für die Leipziger ein (38.) – ein Tor aus dem berühmten Nichts.