Bundesligist RB Leipzig hat sein Profiteam bis auf Weiteres nach Hause geschickt. Dort sollen sich die Spieler zunächst individuell fit halten. Das bestätigte eine Klubsprecherin am Montagmittag (23. März) auf Nachfrage von MDR "Sport im Osten". Erst am vergangenen Freitag hatte die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann den Trainingsbetrieb am Cottaweg in Kleingruppen wieder aufgenommen.