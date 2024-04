Es war eine rasante Partie, vom Anpfiff an. Beide Team pressten aggressiv, starteten Angriff und Gegenangriff in atemberaubendem Tempo. Dabei hatte der BVB die besseren Chancen. Füllkrug (10./18.) und Brandt (18.) scheiterten noch am glänzend aufgelegten RB-Keeper Gulacsi. Sanchos traumhafter Schlenzer aus 14 m landete aber im rechten Dreiangel (20.). Die nicht unverdiente Führung der Gäste schockte RB keineswegs, sondern stachelte eher noch an. Openda glich nach einem Zuckerpass von Xavi umgehend aus (20.), und Sesko machte in der Nachspielzeit im Nachwaschen das 2:1 (45.+1). Dazwischen hatte Xavi nur den Pfosten getroffen (36.). Auch die Leipziger Führung ging völlig in Ordnung.