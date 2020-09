Mit breitem Grinsen und selbstbewussten Aussagen – so hat sich RB Leipzigs neuer Angreifer am Mittwoch (23.09.2020) der Presse vorgestellt. "Ich war zu 100 Prozent sicher, dass ich hierherkommen möchte", so das erste Statement des 24-Jährigen am Tag nach seiner Verpflichtung durch den Leipziger Champions-League-Teilnehmer. "Der Klub passt perfekt zu mir. Sie wollen attackieren, sie wollen eine Menge Chancen. Das ist mein Fußballstil."



Sörloth kommt mit beeindruckenden Zahlen nach Leipzig: Für Tranzonspor erzielte er in 49 Partien 33 Tore, in der vergangenen Saison traf er in der Süper Lig in 34 Spielen 24 Mal und sammelte neun Assists, in der norwegischen Nationalmannschaft erzielte er in 24 Spielen acht Mal. Ob Sörloth seine Trefferquote auch in der Bundesliga halten kann? Auf eine Anzahl von Toren festlegen lassen möchte sich der Norweger nicht: "Ich bin hier, um Spiele zu gewinnen. Ich will helfen, dass das Team erfolgreich spielt."