Fußball | Bundesliga RB Leipzig soll Angebot für Henrichs abgegeben haben

Hauptinhalt

Nach einem Bericht des "kicker" hat RB Leipzig erneut Interesse an Nationalspieler Benjamin Henrichs signalisiert. Die Sachsen sollen ein Angebot für den 22 Jahre alten Defensivspieler des französischen Erstligisten AS Monaco abgegeben haben, berichtete das Fachmagazin am Sonntag.