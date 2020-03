Die Nachwuchsakademien französischer Klubs sind ein schier unerschöpflicher Talente-Pool, aus dem auch Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in den vergangenen Jahren wiederholt geschöpft hat. Wenn es um die potenzielle Nachfolge des europaweit begehrten Innenverteidigers Dayot Upamecano geht, fokussieren sich die Leipziger Verantwortlichen allem Anschein nach abermals auf das Land des amtierenden Weltmeisters.

Sarr (Nr. 15) stand bei der U21-EM 2019 unter anderen gemeinsam mit den Leipzigern Upamecano (Nr. 5) und Konaté (Nr. 4) in der Startelf gegen Kroatien. Bildrechte: imago images / AFLOSPORT

Jüngst hatte Sportdirektor Markus Krösche offiziell das Interesse am erst 17-jährigen Tanguy Kouassi bestätigt, der längst fest zum Kader von Thomas Tuchels Starensemble bei Paris Saint-Germain gehört. Nun kolportierte das Fachblatt "France Football" ein vermeintliches Leipziger Interesse an Malang Sarr von PSG-Ligakonkurrent OGC Nizza. Das vom ehemaligen Weltklassespieler Patrick Vieira trainierte Team liegt derzeit auf Rang sechs der Tabelle.



Sarr, der gemeinsam mit den RBL-Verteidigern Upamecano und Ibrahima Konaté im Sommer 2019 die U21-Europameisterschaft mit der französischen Mannschaft absolvierte, feierte im vergangenen Januar seinen 21. Geburtstag und verfügt bereits über die Erfahrung von 102 Partien (3 Tore) in der Ligue 1. Der Linksfuß spielt seit Kindertagen für den Klub von der Côte d'Azur.