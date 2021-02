Gvardiol wurde von RB bereits als Nachfolger für Dayot Upamecano verpflichtet. Der Franzose wird den Verein im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Neben Bayern München sollen auch der FC Liverpool und der FC Chelsea mit den deutschen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel den bulligen Innenverteidiger der Leipziger im Visier haben. Gvardiol hatte sich für RB entschieden, obwohl auch Leeds United mit dem argentinischen Trainer Marcelo Bielsa starkes Interesse an dem überaus talentierten Defensivspezialisten hatte. "Im Endeffekt habe ich mich für den Verein entschieden, der mich am besten in meiner Entwicklung unterstützt und weiterbringt", sagte Gvardiol, der nach eigener Aussage bereits intensiv Deutsch lernt.